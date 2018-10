Roma, anche il Tottenham su Ünder: pronta un'offerta importante

© foto di www.imagephotoagency.it

Da un anno e mezzo a questa parte, ormai, ha attirato a sé gli occhi delle big. Come scrive Corriere dello Sport oggi in edicola, oltre al Bayern Monaco c'è anche il Tottenham su Cengiz Ünder: gli inglesi sarebbero pronti a offrire 58 milioni di euro per il talento turco. Per adesso la Roma non sta prendendo in considerazione alcuna offerta, ma con cifre del genere è chiaro che una valutazione sarà fatta.