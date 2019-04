Roma, anche l'Atl.Madrid su Manolas. Giallorossi tornano su Biraghi

© foto di Giacomo Morini

Ultime sul mercato della Roma, riportate dal freepress Leggo. Kostas Manolas (27) piace non solo al Manchester United, ma anche l'Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sul difensore greco. I giallorossi, intanto, per la corsia sinistra della retroguardia continuano a pensare a Cristiano Biraghi (26) della Fiorentina. L'esterno ex Catania era stato accostato ai capitolini già in passato, ora la Roma potrebbe decidere di lanciare l'assalto.