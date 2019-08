Roma, anche Milik per la sostituzione di Dzeko: ADL però è un osso duro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I primi tre nomi nella lista di Gianluca Petrachi per la sostituzione di Edin Dzeko sono quelli di Gonzalo Higuain e Mauro Icardi ma se i due dovessero continuare a dire no ecco che il ds della Roma sarebbe pronto all'assalto per Arkadiusk Milik, che piace molto a Fonseca anche per le sue caratteristiche.

Lo stipendio - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il polacco guadagna poi molto meno rispetto a Dzeko e anche questo aspetto non è da sottovalutare, ma resterebbe comunque l'ostacolo De Laurentiis, sempre un osso duro quando si tratta di cedere i giocatori.