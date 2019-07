Roma, anche Nzonzi finisce nel mirino del Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Gregoire Defrel nel mirino del Monaco. I biancorossi sono intenzionati a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione dopo la salvezza alle ultime giornate del campionato scorso e guarderebbero molto in casa Roma. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club del Principato avrebbe messo gli occhi anche su Steven Nzonzi.