Roma, anche Veretout per il ruolo di play. Conferme su Mandragora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa dello sbarco ufficiale alla Roma, il ds Petrachi (ad oggi ancora sotto contratto col Torino) ha comunque già la sua lista della spesa. In questo senso, per quanto riguarda il centrocampo, Veretout è tra i candidati per il ruolo di play, anche se diversi club (pure stranieri) stanno parlando con la Fiorentina. Sondaggio per Mandragora dell'Udinese che ha la stessa età, 21 anni, di Bruno Guimaraes, centrocampista dell'Atletico Paranaense.