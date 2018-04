Roma, ancora da valutare il futuro di De Rossi: possibili sirene MLS

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Daniele De Rossi. La bandiera di casa Roma ha ancora un anno di contratto ma non è da escludere, secondo la rosea, che i top club degli Stati Uniti possano rifarsi sotto per tentarlo per una nuova esperienza in MLS come fatto di recente da Zlatan Ibrahimovic.