Roma, ancora dubbi su El Shaarawy. Gerson vuole il Flamengo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Punto di mercato sulla Roma direttamente da La Gazzetta dello Sport. Chi - tra i giallorossi - non è più sicuro del suo futuro è El Shaarawy, pronto ad accettare la super offerta dello Shanghai Shenua, ma il club cinese deve trovare l’accordo con la Roma: possibile sulla base di 15 milioni più 5 di bonus. Detto che Gerson vuole andare al Flamengo e Veretout resta vivo, è valido l’impianto che Petrachi ha tratteggiato due giorni fa. Ovvero, se Dzeko andrà all’Inter, potrà partire l’operazione Higuain, sulla base di 9 milioni per il prestito e 27 per il riscatto. A meno che la questione del rinnovo di Zaniolo non diventi un caso vero e proprio, spingendo la Roma a cedere il giocatore, che la Juve accoglierebbe a braccia aperte.