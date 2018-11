Roma, ancora Monchi: "L'arbitro non ha colpe, ma il VAR va usato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha fatto sentire la voce della società dopo il pareggio contro la Fiorentina, segnato da un discusso rigore per i viola. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Roma TV: “C'è stata una Roma prima e una dopo il calcio di rigore? Purtroppo è così, mi dispiace perché non parlo mai di ciò che non è sportivo ma penso che oggi siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è stato un episodio che ha indirizzato le sorti della gara. Questa società è sempre rimasta in silenzio, senza parlare ma nelle ultime gare ci sono stati vari episodi contrari a noi. Voglio dire per prima cosa che l'arbitro non ha colpe, il suo lavoro è difficilissimo e può sbagliare ma dall'anno scorso abbiamo la possibilità di aiutarlo con la tecnologia e mi dispiace che non è stata utilizzata oggi. Purtroppo al VAR c'era la stessa persona dello scorso campionato con l'Inter, se vogliamo che tutti rispettino il VAR allora dobbiamo utilizzarlo. Si riferisce ad Orsato che era al VAR? Sì ma non voglio andare contro a lui come persone ma credo che sia stata una situazione strana che andava gestita meglio. Momento delicato, come lo state gestendo? Oltre a parlare del rigore, non possiamo dimenticare che non stiamo andando bene, oggi la Roma è stata più vicina a quella che dovrebbe essere. Dobbiamo migliorare il nostro calcio, senza guardare al momento la classifica che è deprimente. Dobbiamo ripartire dalla prestazione che per me è stata buona. Quelli contro Napoli e Fiorentina sono due punti buoni anche se non possiamo accontentarci. Troppi punti persi con le piccole? Sì, il problema non è pareggiare qui o a Napoli, il problema sono i punti persi contro Chievo, Atalanta, Bologna, eccetera. Come si esce fuori da questi momenti? Ho vissuto situazioni più difficili di questa, non possiamo dire che non succede nulla. Dobbiamo prendere quello che abbiamo fatto di buono e andare avanti, ora abbiamo la possibilità di fare bene in Champions dove siamo primi”, riporta Vocegiallorossa.it.