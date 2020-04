Roma, anticipazioni della nuova maglia e i tifosi sono in delirio: “La più bella di sempre”

La stagione in corso è ferma e sulla prossima non ci sono ancora date precise, ma una cosa è certa: le anticipazioni sulla nuova maglia della Roma hanno fatto il pieno di consensi. Esvaphane.com, ha ricostruito la divisa da casa dei giallorossi e mai come quest’anno sembra esser presente un richiamo al passato. L’idea della Nike è quella di riprendere la famosissima “ghiacciolo” della stagione 79-80 e ci saranno quindi tre strisce poco più in basso del colletto: una rossa, una arancione e una gialla, che verranno replicate anche sui calzettoni.

SOCIAL - Esperimento riuscito e tifosi già in delirio sui social. C’è chi scrive: “Bellissima, forse la migliore degli ultimi 20 anni” e addirittura si sbilancia ancora di più: “E’ la migliore di sempre”. Qualcuno su Facebook prova anche a dare qualche consiglio alla Nike per migliorarla: “Spero ci sia uno stacco tra spalle e maniche”, ma non c’è dubbio come il richiamo al passato sia piaciuto: “Stupenda…collegare storia, presente e futuro è una bella novità”. In molti su Instagram si sono divertiti anche a dare un voto e difficilmente se ne trovano al di sotto dell’otto. Impensabile avere un plebiscito perché qualche tifoso comunque si interroga sul colore marrone sopra le tre strisce: “Non c'entra nulla, se fosse così sarebbe inguardabile”. Non manca chi invece allo stile della maglia guarda poco: “A me importa che ogni partita sia sudata sennò serve a poco”. Un avviso ai calciatori, ma la società può star tranquilla: la nuova divisa piace e anche molto.