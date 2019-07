Roma-Antonucci, colpo in casa e “avvicina” Higuain. A breve incontro con Petrachi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Voglia di rivivere queste emozioni, ricominciamo”. Lo scrive Mirko Antonucci il giorno prima del raduno a Trigoria accompagnando il commento con una foto che lo ritrae con la maglia della Roma. Oggi sta provando a giocarsi in tutti modi le sue chances per essere confermato. D’altronde Petrachi cerca un esterno sinistro dopo l’addio di El Shaarawy e avere un colpo già in casa permetterebbe al diesse di poter risparmiare qualche soldo (i 40 milioni di Suso) in vista dei colpi più importanti come Higuain e Alderweireld. In quel ruolo poi c’è anche una discreta abbondanza con Perotti, Kluivert e Florenzi all’occorrenza. Antonucci rimanendo nella Capitale avrebbe la possibilità di crescere alle spalle dei più grandi, ma giocandosi comunque le sue carte, mentre la Roma potrebbe dare prova anche di una riabilitazione della prorpria immagine dando spazio a un romano dopo gli addii di Totti e De Rossi.

SITUAZIONE - In questi primi venti giorni di ritiro ha stupito tutti. Dal tattico Leal, all’allenatore Fonseca. Nelle tre amichevoli con Tor Sapienza, Trastevere e Gubbio ha messo a segno 5 gol e le prestazioni (anche dal punto di vista atletico) sono sempre state di ottimo livello. Al punto da riuscire a strappare un incontro con il diesse Petrachi la prossima settimana. L’entourage del calciatore sarà a Trigoria e gli addetti ai lavori oggi dicono “che sia impossibile farne a meno”. Il contratto del attaccante classe ’99 scade nel 2022 e nel summit dei prossimi giorni la direzione sportiva della Roma comunicherà la propria decisione. Da parte del calciatore filtra ottimismo. L’anno in Serie B appena concluso al Pescara sembra aver portato i propri frutti e si allontanano le possibilità di un altro prestito. Questa volta sarebbe stato in A con il Sassuolo che aveva mostrato un certo interesse per il giocatore. Intanto sabato ci saranno a chiusura della terza settimana di allenamenti altre due partite amichevoli e Antonucci proverà a stupire ancora per strappare il sì definitivo della Roma. Chi lo conosce lo dice: “E’ rientrato per restare”. La prossima settimana sapremo la verità.