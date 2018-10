Roma, approvato progetto bilancio: il rosso resta, ma scende a -25

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma, riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Lo rende noto il club giallorosso attraverso il proprio sito ufficiale. Il Progetto del Bilancio di esercizio sarà sottoposto ad approvazione dell’Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 26 ottobre 2018, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno

27 ottobre 2018, in seconda convocazione.

I principali dati: il fatturato cresce, con i ricavi complessivi che salgono a 320,4 milioni (278,4 milioni al 30 giugno 2017), quelli operativi a 250,9 milioni di euro (175 milioni al 30 giugno 2017). Il risultato resta negativo, ma il rosso in bilancio diminuisce: si passa da -42 milioni a -25,5. Le plusvalenze ammontano a 63,5 milioni di euro con le cessioni di Emerson, Radja Nainggolan, Mario Rui, Lukasz Skorupski e Marco Tumminello mentre le minusvalenze arrivano 9,5 milioni di euro con le cessioni di Seydou Doumbia, Juan Iturbe, Ervin Zukanovic e Hector Moreno.