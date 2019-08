Roma, apre il Fonseca-lab: Diawara, Zappacosta e Mancini cercano posto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è tornata ad allenarsi ieri dopo il pareggio per 3-3 all’esordio con il Genoa. Ancora poche prove tattiche con tanto lavoro di scarico per chi ha disputato i primi novanta minuti della stagione. Da oggi Fonseca inizierà a preparare la sfida con la Lazio, ma senza snaturarsi. Il modulo e le idee di gioco resteranno le stesse, cambieranno invece gli interpreti un po’ per infortunio e un po’ per scelta tattica.

PROVE - Il primo a dare forfait è stato Spinazzola, seguito da Perotti. Se per l’italiano il problema muscolare non è grave, lo stesso non si può dire dell’argentino costretto a fermarsi due mesi. In attesa che arrivi un sostituto, il tecnico portoghese pensa a Florenzi alto a sinistra vista la prestazione deludente di Kluivert con il Genoa. Fonseca lo ha provato più di qualche volta in quella posizione durante il pre-campionato e domenica potrà tornare di attualità contro la Lazio. Questo libera un posto a destra come terzino e il sostituto naturale diventa Zappacosta, pronto a fare il suo esordio dal primo minuto dopo essere entrato solo nella ripresa contro il Grifone. Da valutare ci sono anche le condizioni di Zaniolo, uscito zoppicante. Non sembra nulla di preoccupante, ma qualora non dovesse esser pronto, Lorenzo Pellegrini eviterebbe la panchina tornando nel ruolo di trequartista con Diawara in mediana. Più difficile pensare a Veretout vista la condizione non ancora ottimale. Se il numero 22 giallorosso dovesse stare bene a farne le spese sarebbe il centrocampista italiano. L’ultimo dubbio riguarda ancora la difesa. Petrachi sta cercando di regalare a Fonseca il centrale veloce e d’esperienza che manca, nel frattempo l’ex Shakhtar deve adattarsi con quello che ha a disposizione. Jesus e Mancini sono stati entrambi protagonisti di alcuni errori alla prima di campionato che hanno portato ai gol della squadra di Andreazzoli. Il brasiliano ieri ha risposto sui social alle critiche, ma il ballottaggio con il neo acquisto resta e non è scontato che possa essere l’ex Atalanta a cominciare dall’inizio il derby.

CERTEZZE - Chi, a meno di infortuni dell’ultimo momento, ha già una maglia da titolare è Dzeko. Pronto a trascinare la Roma dopo il gol numero 88 di domenica con la maglia giallorossa. Discorso simile per Under, Fazio, Pau Lopez e Kolarov. Tutti confermati con quest’ultimo che è diventato il difensore più prolifico del 2019 nei 5 campionati top in Europa dopo la punizione messa a segno contro il Genoa.