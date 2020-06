Roma, armistizio con Petrachi che però verrà svuotato da tutti i poteri

Gianluca Petrachi non rinuncerà ai soldi di due altri due anni di contratto stipulato con la Roma e il club non lo caccerà per evitare di perdere quei soldi a vuoto. Si andrà allo scontro, come avvenuto al Torino, ma solo più avanti. Lunedì l'incontro con Fienga ha portato a un armistizio, anche se il ds verrà svuotato da tutti i poteri fino al termine della stagione e poi si vedrà. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.