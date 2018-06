Roma, arriva Cristante. Ma la Juve vuole pagare la clausola di Pellegrini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti movimenti per quanto riguarda il centrocampo della Roma, secondo quanto afferma Rai Sport. In primis, in uscita: mercoledì è previsto un incontro tra la Juventus e l'entourage della mezzala giallorossa Lorenzo Pellegrini per il possibile investimento bianconero sulla clausola di 25 milioni valida entro fine luglio. Dialoghi avviati da mesi ma il problema è trovargli posto: ci sono tanti centrocampisti da dismettere in rosa. La Roma a breve proporrà un nuovo contratto ma il calciatore vuole confermare l'attuale clausola, che i giallorossi vorrebbero invece mantenere.

In entrata invece è già praticamente un nuovo giocatore giallorosso Bryan Cristante: 25 milioni più 5 di bonus all'Atalanta, stipendio di 1,4 milioni annui per 5 stagioni al giocatore. Monchi intanto ha contattato anche il procuratore Claudio Vigorelli, intermediario del Porto, per avere Hector Herrera. Ma ancora le parti sono molto distanti.