Roma, Arsenal ancora in pressing su Monchi: due nomi in caso di addio

© foto di Federico Gaetano

Monchi e l'Arsenal: decisione a fine stagione. Secondo quanto riferito da Leggo, nonostante in Inghilterra si parli di una possibile virata dei Gunners su Marc Overmars, il club londinese continuerebbe a corteggiare il ds spagnolo della Roma. Che a Londra ritroverebbe Emery, per ora ha dato rassicurazioni e rinvia a fine stagione ogni discussione. Per cautelarsi, la Roma starebbe pensando a uno tra Faggiano e Carli, rispettivamente ds di Parma e Cagliari.