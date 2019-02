© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano a tenere banco suo tabloid inglesi le voci che avvicinano Monchi ad un addio alla Roma al termine della stagione in corso. Per il futuro del direttore sportivo andaluso, la soluzione più gettonata sembra quella legata ad un approdo all’Arsenal, che ha di recente interrotto il rapporto con il responsabile dirigenziale precedentemente in carica, il tedesco Sven Mislintat, in rotta con l’attuale management dei Gunners. La candidatura di Monchi, a ricomporre l’accoppiata con Emery, torna allora a farsi valere come soluzione ideale per il club londinese. Con buona pace della Roma che potrebbe iniziare a sondare soluzioni alternative da tenere in considerazione per un eventuale rimpasto societario.