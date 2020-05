Roma, asse col Barcellona: oltre a Firpo parte l'assalto anche a Todibo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, proseguono i contatti tra la Roma e il Barcellona, club "amici" dopo l'affare Carles Perez. I giallorossi da giorni lavorano al prestito di Junior Firpo, terzino sinistro in odore di cessione che però piace anche all'Inter, ma non solo. Petrachi infatti si è informato anche per Todibo, centrale di rientro dal prestito allo Schalke 04 che potrebbe fare al caso di Fonseca nel caso in cui Smalling dovesse rientrare al Manchester United.