Roma, asse proficuo con il Napoli

Roma protagonista negli intrecci di mercato che riguardano gli attaccanti. I giallorossi, infatti, si apprestano a salutare Edin Dzeko a cui la Juventus ha promesso un ingaggio in linea con quanto percepito all’ombra del Colosseo, e sono pronti ad abbracciare Milik in uscita dal Napoli. Se da un lato l’intesa con i calciatori non sembra in discussione, mancano dall’altro alcuni dettagli per limare la differenza di vedute tra partenopei e giallorossi. La base dell’accordo è costituita dall’inserimento di Under e Riccardi nella trattativa con il Napoli oltre alla contropartita economica. Un passaggio che potrebbe costituire solo la fase iniziale di un’asse proficuo tra i due club, inaugurato con i vari Mario Rui e Manolas, e che potrebbe presto proseguire anche con Veretout: obiettivo dichiarato del Napoli per sostituire Allan destinato a vestire la maglia dell’Everton.