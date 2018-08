Roma-Atalanta 1-3 dopo 45'. Dea super, con Zapata e Rigoni devastanti

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande primo tempo all'Olimpico per il monday night del secondo turno di Serie A: passa un minuto e la Roma è subito in vantaggio, in un modo che davvero nessuno avrebbe potuto immaginare: Javier Pastore bagna il debutto stagionale con un tacco meraviglioso su cross di Under che sorprende Gollini e manda la palla in buca d'angolo, baciando il palo. Ma l'Atalanta non ci sta e grazie ad una condizione evidentemente superiore a quella avversaria, mette il turbo, collezionando occasioni a ripetizione. Il pari è solo questione di tempo e arriva al 19°: Zapata porta a spasso Fazio e calcia un missile col destro in diagonale. La palla colpisce il palo e sulla ribattuta Castagne è il più veloce a realizzare l'1-1. Passano due minuti ed è già vantaggio Dea: devastante Zapata, che recupera tre metri a Manolas, lo semina e serve a Rigoni un facile assist, che l'argentino insacca prontamente alle spalle di Olsen. Ed è sempre l'ex Zenit a confezionare il tris, bagnando l'esordio con una doppietta incredibile: l'argentino ruba palla, scambia con Pasalic e fulmina Olsen con un potente diagonale sinistro sul primo palo. La prima frazione si chiude con un tiro alto di Kolarov, direttamente da calcio piazzato.