Roma-Atalanta, i voti ai tecnici: Fonseca alla Pep, Gasp cambia e vince

Spunti tattici da una parte e dall'altra in Roma-Atalanta, con i due tecnici che si trasformano per cercare di avere la meglio dell'avversario. Gasperini ritorna a Dortmund, ma poi inserisce Zapata e vince la sfida a distanza, Fonseca toglie lo spettacolo e i metri ai nerazzurri nella prima frazione, ma perde alla distanza, sia fisicamente che la partita.

PAULO FONSECA 5,5 - Decide di optare per una difesa a tre, clonando l'idea di una settimana fa da parte della Dinamo Zagabria. Kolarov sfruttato come difensore centrale, in una mossa che ricorda molto il Manchester City di Pep Guardiola. All'inizio rischia di prendere buchi sulla sinistra, con il passare del tempo Spinazzola si ambienta e fa certamente meglio, tanto da crescere a dismisura. Nel secondo tempo però la sua squadra cala vistosamente, prova a inserire Kalinic per cercare il pareggio. Invano.

Le pagelle della Roma

GIAN PIERO GASPERINI 7 - Non si snatura, nonostante l'intenzione di giocare con Malinovskyi, Ilicic e Gomez, ma a quel punto il sacrificato dev'essere Duvan Zapata. L'Atalanta gioca bene, ha il pallino del gioco, ma spesso non riesce a infilare la difesa avversaria, perché lo sloveno dà meno profondità dei colombiani (considerando che Muriel è infortunato e non convocato). A mezz'ora dalla fine decide di inserire Zapata e vince la partita, anche grazie a una crescita esponenziale rispetto agli avversari.