Roma attenta, su Kovalenko anche il Besiktas: primi contatti tra entourage e il club di Istanbul

Anche in Ucraina il campionato è fermo a causa del Coronavirus, ma Kovalenko, centrocampista dello Shakhtar, ha trovato comunque il modo per far parlare di sé. E’ diventato virale, infatti, il video condiviso su Instagram del suo barbecue virtuale vista l’impossibilità di uscire dalla propria abitazione. Alla fine del filmato anche un bel sorriso prima di tornare a pensare nuovamente al futuro. Già, perché il mediano ucraino è in scadenza di contratto il prossimo giugno e non ci sarebbe la volontà di trovare un nuovo accordo con lo Shakhtar dopo l’annata abbastanza deludente con appena 12 partite disputate in campionato e solamente il 27% delle gare da titolare sul totale tra competizioni nazionali ed europee.

Per questo Viktor si sta guardando intorno per la prossima stagione e la Roma è tra i club interessati. Fonseca conosce bene il calciatore, avendolo cresciuto nello Shakhtar e l’eventuale partenza di Cristante potrebbe costringere Petrachi a trovare una soluzione. Kovalenko, 25 anni da compiere e parametro zero, potrebbe essere un’ipotesi, ma andranno fatti i conti anche con altri club interessati. Dalla Turchia (fanatik.com.tr) fanno sapere come il Besiktas stia seguendo il ragazzo. La politica della società di Istanbul è chiara: ringiovanire la rosa senza spendere troppo. I colloqui tra l’entourage del calciatore e la dirigenza sarebbero già avviati e la Roma è avvisata.