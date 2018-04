Roma audace ma sfortunata: autogol di De Rossi e Barça avanti al 45'

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una buona Roma regge l'urto per 38 minuti al Camp Nou. Inizio coraggioso dei giallorossi, che non rinunciano al palleggio e soprattutto sulla destra, grazie alla velocità di Florenzi, mettono in apprensione Jordi Alba. Il Barcellona cresce, con Suarez che si vede annullare un gol in netto fuorigioco al 7', ma poco più tardi deve ringraziare il direttore di gara Makkelie, che lascia correre dopo un vistoso tocco di Semedo su Dzeko in area di rigore. La Roma pressa alta, cercando di non far respirare i padroni di casa, però è sempre il Barça a costruire le occasioni da rete più nitide. Al 10' Messi chiama Alisson alla parata in due tempi con un tiro da fuori area, mentre al 17' Rakitic colpisce il palo con un diagonale dalla sinistra. La squadra di Di Francesco tiene bene il campo, ma è ancora il suo portiere a tenerla a galla al 27', quando Suarez ci prova con un rasoterra velenoso. Il primo tempo sembra destinato a chiudersi con uno 0-0 tutto sommato giusto, ma negli ultimi sette minuti il risultato cambia improvvisamente. Uno-due velocissimo del Barcellona al limite dell'area ospite: Iniesta e Messi combinano e De Rossi, per evitare di mandare in porta l'argentino, tocca sfortunatamente il pallone mandandolo imparabilmente alle spalle di Alisson. E' il 38' e la Roma accusa il colpo, rischiando non poco dinanzi alle scorribande del solito Messi. L'ultimo sussulto arriva però dall'altra parte del campo, quando Pellegrini colpisce la barriera con un calcio di punizione da posizione ravvicinata dopo un altro episodio discutibile in area (fallo di Semedo su Dzeko). Roma tosta, ma sfortunata. Ripresa tutta da vivere.

