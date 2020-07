Roma, aumento di capitale e pluslavenze: il piano per l'iscrizione al campionato

La Roma sta lavorando all'iscrizione per il prossimo campionato. Entro agosto dovrà mettere mettersi in regola con il club che assicura che non ci saranno problemi. Gli analisti giallorossi sono al lavoro per preparare la documentazione, ma la società è tenuta benissimo, gli stipendi sono stati pagati e le garanzie di cui hanno bisogno le banche creditrici sono garantite da Pallotta e soci. Per mettersi in regola, la Roma dovrà confermare l'aumento di capitale oltre a mettere a bilancio diversi di milioni di plusvalenza. Le criticità sono comunque superabili, ma il momento della verità è vicino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.