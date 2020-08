Roma, avanti con De Sanctis: il nuovo ds non dovrebbe arrivare in estate

I profili che Friedkin ha in mente sono ancora sotto contratto e per l'estate 2020 la Roma dovrebbe continuare con Morgan De Sanctis alla direzione sportiva. Secondo quanto riferisce Sky, non c'è fretta circa la costruzione della nuova dirigenza e in questo momento il ruolo dell'ex portiere non è a rischio: sarà lui a condurre il mercato per la stagione 2020/21.