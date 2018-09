Roma, avanti con Di Francesco: le alternative non convincono

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere della Sera in edicola fa il punto sulla Roma, in campo stasera contro il Frosinone. "Di Francesco sulla polveriera Roma: 'Non mi serve la fiducia di nessuno'", titola il giornale nelle pagine sportive. Il quotidiano aggiunge: "Le alternative non convincono, tocca al tecnico risolvere la crisi dei giallorossi". Tocca al tecnico risolvere la crisi dei giallorossi. La Roma non ha, al momento, un piano B per sostituire Di Francesco. Tutti si augurano che possa andare avanti, perché è anche la soluzione più economica (gli è stato da poco allungato il contratto, fino al 2020, a tre milioni di euro netti a stagione). I nomi che girano - Paulo Sousa, Blanc, Donadoni, Montella, mentre Conte è inavvicinabile per costi e ambizioni - non convincono.