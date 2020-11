Roma, avanti così ma resta il nodo scontri diretti: appena 3 vittorie in 17 match

I casi di Covid-19 in aumento e il mancato esito positivo del ricorso per la sconfitta a tavolino contro il Verona non hanno comunque spento l’entusiasmo intorno alla Roma. In campionato, se guardiamo solo ai risultati maturati dal campo, la squadra giallorossa è imbattuta da 15 match. Il tour de force prima della sosta per le nazionali è stato chiuso nel migliore dei modi con 14 punti in classifica e a sole tre lunghezze dal Milan capolista. Frutto comunque del lavoro messo in atto da Fonseca, a cominciare dal cambio di modulo fino ad arrivare a una maggiore solidità nel reparto difensivo figlia anche del 3-4-2-1. Su un aspetto, però, il portoghese non riesce a migliorare dal suo arrivo nella Capitale.

Negli scontri diretti si contano sulle dita di una mano le vittorie della Roma. In 17 match contro squadre di pari o superiore livello sono a malapena tre i successi: due con Milan e Napoli nel girone d’andata della passata stagione e l’altro nell’ultima gara dello scorso campionato con la Juventus. Lo score poi recita 7 pareggi (due quest’anno con Milan e Juve) e 8 sconfitte. Tra quest’ultime sono comprese anche le eliminazioni in Coppa Italia ed Europa League. Un trend che la Roma vuole e deve assolutamente cambiare per cercare di rimanere in alto e soprattutto per dimostrare che anche la maturità della squadra sia migliorata perché troppe volte, e non solo con Fonseca, i giallorossi hanno mancato gli appuntamenti importanti. Per usare un termine caro a Ryan Friedkin, il processo per risvegliare “il gigante addormentato” è appena cominciato.