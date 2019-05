© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa al 'Corriere dello Sport' da Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli che ha parlato del suo futuro. E dell'ipotesi Napoli: "Sarebbe un sogno, fatemi sognare. E poi penso, ma non scrivetelo, che i rapporti tra i club hanno portato in passato a operazioni come Hysaj, Mario Rui, Valdifiori. Quasi come se fosse un messaggio del destino".

Modello Cancelo - In questo momento, per Di Lorenzo in vantaggio c'è la Roma. Il laterale dell'Empoli, che adesso sta preparando l'ultimo decisivo match contro l'Inter, ha però come modello un terzino che attualmente veste la casacca della Juventus: "Mi piace Cancelo. Come spinge lui, nessuno", ha detto.