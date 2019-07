© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma è fiduciosa per Jordan Veretout. Il centrocampista francese, come riporta Il Messaggero, sarebbe stato espressamente richiesto dal nuovo tecnico Fonseca, con Petrachi che confida di accontentarlo in settimana.

Nuova offerta - La Fiorentina al momento è ferma alla richiesta cash di 22 milioni di euro, ma si è detta disposta ad accettare la contropartita Gregoire Defrel. Ecco perché lo stand-by delle ultime settimane potrebbe essere finalmente superato proprio nell'incontro fissato nelle prossime ore, sempre che il Milan non rilanci convincendo i gigliati in extremis.