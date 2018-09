Roma-Baldini e le strane dimissioni. I dubbi ora sono sul futuro di Totti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Franco Baldini si è dimesso dal comitato esecutivo della Roma, pur restando consulente. L'indiscrezione - uscite nel pomeriggio di ieri - ha fatto in pochi minuti il giro della Capitale e colto di sorpresa i vertici della società. Dimissioni dovute le a Francesco Totti e alle rivelazioni pubblicate sulla sua biografia, nella quale conferma che dietro il suo addio al calcio ci sarebbe stata la mano dell'ex dg. "Vorrei fare il vice presidente. Vorrei essere il più alto in grado a Trigoria", la richiesta di Totti. "Non ti serve, tu sei Totti ed è l’ora che cominci a renderti utile in un altro modo", la risposta di Baldini. Appreso questo passaggio del libro, Franco avrebbe immediatamente rassegnato le dimissioni: "È parola di Capitano, non vedo come possa discuterla con la minima speranza di seminare almeno un dubbio". I dubbi dopo questo polverone - sottolinea Il Messaggero - invece, vengono sul futuro di Totti alla Roma.