Roma, Baldini può portare Vertonghen: 3 milioni all'anno per convincere il belga

Franco Baldini potrebbe inaugurare la nuova esperienza alla Roma con un colpo proveniente dall'Inghilterra, mercato che ormai conosce a memoria e che potrebbe aprire un canale preferenziale con i giallorossi. Jan Vertonghen è l'obiettivo principe in questi giorni, con il giocatore belga che dovrebbe arrivare alla corte di Fonseca per sostituire Smalling. Il Tottenham non gli ha offerto il rinnovo e dunque a fine stagione l'addio sarà certo. La Roma è pronta a mettere sul piatto 3 milioni per tre anni, in linea col nuovo tetto salariale imposto dal club. Il giocatore è intrigato dalla possibilità di giocare in Italia, anche se per il momento sta vagliando tutte le offerte che gli sono arrivate negli scorsi mesi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.