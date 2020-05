Roma, Baldini sponsor della Premier: Vertonghen in pole per il dopo Smalling

La permanenza di Smalling a Roma è ogni giorno più complicata, anche perché lo stesso calciatore si sta convincendo che il ritorno in Premier potrebbe fare al caso suo dopo il "master in Serie A". Sempre dall'Inghilterra però sono due i nomi tra cui Petrachi dovrebbe scegliere il prossimo centrale per Fonseca. Due profili consigliati anche da Baldini, consulente di mercato personale di Pallotta e grande conoscitore del campionato inglese. Il primo nome è quello di Lovren, con Klopp pronto a liberarlo un anno prima rispetto alla scadenza del contratto. Il secondo è Vertonghen, che lo stesso Baldini conosce per la sua esperienza al Tottenham e che, da svincolato, ha ingolosito diversi club. Al momento è proprio il belga ad essere in vantaggio per diversi motivi, anche se dipenderà dalla trattativa che prenderà forma solo una volta che i giallorossi saranno certi dell'addio di Smalling. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.