Roma, Baldissoni: "Commessi tanti errori. Tanta potenzialità inespresse"

© foto di Federico Gaetano

Mauro Baldissoni, amministratore delegato della Roma, ha parlato a Sky Sport a margine del sorteggio di Champions League con i giallorossi che hanno pescato il Porto: "La Roma deve essere la Roma e affrontare qualsiasi avversario. Ciascuno di noi forse avrebbe scelto il Porto ma sarebbe sciocco non preoccuparsi di questa squadra visto anche il loro record di punti nei gironi. Noi dobbiamo tornare a essere la Roma per affrontare con serenità una sfida che siamo felici di poter affrontare. Il problema della Roma? E' un pensiero da Roma a tutti gli effetti. La squadra ha delle potenzialità che non sono espresse con continuità. Anche gli anni scorsi, abbiamo avuto dei momenti di buio. Abbiamo una potenzialità inespressa, caratteristica che non riusciamo a correggere. Abbiamo fatto degli errori in più rispetto al passato oltre a tanti infortunati. E' più importante tornare a essere la migliore Roma possibile prima di vedere il prossimo avversario. Di Francesco? A voi piace puntare il dito sulle singole persone. Non è mai giusto personalizzare visto che è un lavoro che facciamo sempre in tanti. L'importante è saper lavorare e trovare soluzioni. Paulo Sousa? E' una tematica più complessa. La responsabilità tecnica è dell'allenatore e quindi è il primo imputato, ma l'allenatore che è adesso in panchina è arrivato terzo e in semifinale di Champions quindi ha dimostrato di poter allenare questa squadra. Ha avuto dei problemi, compreso quello degli infortuni. E' difficile fare il pari con tutti questi infortuni. Prima vediamo di ricompattarci, poi faremo le consuete valutazioni quotidiane, come sempre. Qualità inespresse? Ci sono giocatori che, anche a causa degli infortuni, non hanno potuto dare il proprio contributo all'altezza. Molti giovani stanno dimostrando di valere molto anche grazie al fatto che hanno mostrato grande sfrontatezza nell'affrontare anche situazioni complicate. Herrera a gennaio? La scelta dei giocatori compete alla direzione sportiva e non so se vogliono prendere questo giocatore. Prima dobbiamo ricompattarci e poi pensare alle valutazioni di mercato".