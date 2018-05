Roma, Baldissoni: "Di Francesco bravo anche fuori dal campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il dg della Roma Mauro Baldissoni ha parlato anche del tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco: "Ci piace la sua metodologia di lavoro, è stata la prima scelta di Monchi, ne era convinto. Lui è bravo anche fuori dal campo, mi sono piaciute le sue parole post Liverpool quando ha dichiarato che non è importante occuparci dell'arbitro, nella testa dei giocatori non si devono valutare le situazioni negative ma si pensare a ribaltare il punteggio. Questo è il messaggio che ha passato dall'inizio dell'anno, lui è al primo anno alla Roma ed era esordiente in Champions League, ha capito subito come affrontare la competizione. Questo è un grande lascito che la squadra ottiene ed è un ottimo presupposto per la prossima stagione".