Roma, Baldissoni: "Impatto Fonseca ottimo. Sorteggio? Conta poco"

Il videpresidente della Roma, Mauro Baldissoni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio della fase a gironi di Europa League: "Le parole che si dicono alla fine di un sorteggio contano poco, si parla di analisi sulla carta ma a calcio si gioca in campo. Abbiamo la responsabilità di affrontare il girone per passarlo".

Quali sono gli obiettivi europei della Roma?

"Per un gruppo di professionisti è doveroso affrontare ogni competizione con l'ambizione di arrivare più avanti possibile e con la voglia di vincere. Due anni fa abbiamo fatto una semifinale di Champions League, la Roma ha il dovere di giocare al massimo queste competizioni, poi ci vuole anche in po' di fortuna".

Come procede il mercato?

"Ogni squadra vive in modo particolare i cambiamenti, noi cerchiamo di migliorare. La Roma non deve mai venire meno a quella che è la sua prospettiva, dobbiamo cercare di eccellere e lo staff tecnico sta lavorando bene. Tra pochi giorni finirà il mercato, vogliamo fare meglio dell'anno scorso".

Che novità ha portato Fonseca?

"L'impatto è stato veramente ottimo, parliamo di una persona che ha dimostrato di avere larghe visioni e ha girato il mondo. Ha uno spessore tecnico, culturale e intellettuale alto. C'è unità di intenti con la squadra, servirà tempo ma faremo bene. Sta facendo un grande lavoro".

Che approccio vi aspettate per l'Europa League dopo tanti anni di Champions?

"L'ho detto prima, deve essere nostra responsabilità scendere in campo pensando di andare più avanti possibile. Dobbiamo provare a fare quanto fatto di buono due anni fa in Champions League. Questa non è una competizione facile, ma dobbiamo provarci".

Come vivete le ore che portano al derby?

"Non deve pensare al contesto ma solo al campo. L'attenzione in più la metteranno a disposizione i giocatori".