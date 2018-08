Roma, Baldissoni: "Incremento abbonamenti, i tifosi fanno la differenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due giorni dalla prima stagionale all’Olimpico, Mauro Baldissoni ha parlato a Roma Radio dei tifosi, dei palchi in Curva Sud e del calcio femminile. Ecco le sue parole. “Abbiamo rotto il ghiaccio a Torino ma per me il vero inizio è all’Olimpico, quando si torna a casa e si ripercorrono certe ritualità e si riabbracciano i tifosi”.

“Voglio ringraziare i nostri sostenitori: abbiamo avuto un incremento per quanto riguarda le vendita degli abbonamenti, soprattutto in quelli per la Champions League. Sappiamo quali sono le difficoltà di accedere all’Olimpico negli ultimi anni, anche per le misure di sicurezza e apprezziamo molto lo sforzo che i tifosi fanno per starci vicino. Abbiamo visto la differenza che possono fare: i risultati raggiunti l’anno scorso in Champions League hanno ricevuto un impatto importante dalla spinta dei tifosi. Li invitiamo sempre più numerosi e siamo felici di vederli sugli spalti ogni volta”.

In occasione di Roma-Atalanta ci sarà la novità dei palchi lancia cori in Curva Sud: in cosa consistono?

“È un’iniziativa su cui abbiamo iniziato a lavorare durante alla metà della stagione scorsa per superare delle difficoltà che si erano irrigidite tra chi tentava di far rispettare il regolamento dello stadio e le misure di sicurezza e l’esigenza dei gruppi organizzati di far partire i cori per il sostegno. I palchetti dovrebbero essere la soluzione per evitare le conseguenze delle sanzioni. Ho letto qualche inesattezza: è bene sapere che per accedere al palchetto sarà sufficiente avere il biglietto di accesso: chiunque può accedere allo stadio, può accedere anche al palchetto. L’unico accorgimento, dovuto alla sicurezza e anche alla statica, per la limitazione di massimo due persone, sarà comunicare in anticipo le generalità di chi ci salirà. Niente più di questo. È un’iniziativa arrivata un po’ in ritardo rispetto a quando l’avevamo proposta e decisa. Ovviamente invitiamo i tifosi al di là di queste facilitazioni, a mantenere il comportamento più corretto in casa e in trasferta. Sappiamo dell’episodio spiacevole successo l’anno scorso in Champions League. A tal proposito dico con soddisfazione che abbiamo ottenuto dall’UEFA la riduzione della squalifica in appello: in primo grado era stata sanzionata l’impossibilità per i tifosi di seguire la Roma in trasferta per la prima partita, con una seconda sospesa condizionalmente. La nuova condanna prevede solo una partita sospesa condizionalmente, quindi i tifosi potranno seguire la Roma dalla prima trasferta. Come principio invitiamo i tifosi a comportarsi bene”.

“Siamo in attesa anche per un secondo appello che riguarda il presidente Pallotta, che ha ricevuto una squalifica per uno sfogo avuto a fine partita [Roma-Liverpool] per via di alcune scelte arbitrali. Speriamo di avere successo anche in questo secondo appello”.