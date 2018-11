Roma, Baldissoni: "Vicini alla famiglia Cox. Daremo il nostro aiuto"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club giallorosso dopo la decisione della società di donare 150.000€ al fondo Sean Cox, tifoso del Liverpool entrato in coma dopo gli scontri fuori dallo stadio Anfield Road prima della gara di Champions dello scorso anno tra i capitolini e i Reds: "Quanto accaduto a Sean Cox fuori da Anfield Road ci ha lasciato tutti rattristati e scioccati, soprattutto per l’enorme impatto che questa vicenda ha avuto non solo su di lui, ma anche sulla moglie, i figli, i familiari e i suoi amici. Ad aprile abbiamo scritto alla signora Cox per offrire qualsiasi tipo di aiuto o supporto, nel momento in cui la famiglia lo avrebbe ritenuto più opportuno. Venerdì scorso, dopo aver parlato con Martina e aver appreso il lungo percorso che Sean ha ancora davanti a sé, abbiamo deciso di fare una donazione che aiuterà a sostenere i costi della riabilitazione”.