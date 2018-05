Roma-Balotelli, passi avanti: il Nizza chiede indennizzo da 10 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma fa passi avanti per Mario Balotelli: secondo quanto riferito da Premium Sport, i contatti con Mino Raiola (il principale obiettivo è Giacomo Bonaventura) fanno sì che l'attaccante italiano, oggi al Nizza, resti una delle principali ipotesi per l'attacco giallorosso. Da valutare le richieste del club francese: il Nizza avrebbe infatti un accordo con Raiola secondo il quale, attraverso una sorta di rinnovo automatico di Balotelli (formalmente in scadenza di contratto col Liverpool), dovrebbe ricevere un indennizzo da 10 milioni di euro. Cifre da valutare, come anche lo stipendio da 5 milioni che Balotelli ha percepito a Nizza in questa stagione.