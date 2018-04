Roma, Balotelli più di una suggestione. Ci sarebbe l'ok di DiFra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proseguono i contatti tra la Roma e Mario Balotelli. Secondo Leggo, il ds Monchi e l'agente Mino Raiola si sentirebbero spesso e starebbero cercando di pianificare l'operazione. Il tecnico Di Francesco avrebbe già dato il suo via libera all'arrivo di SuperMario, ma per ora tutto è bloccato dall'ingaggio del calciatore che - per tornare in Italia - potrebbe ridursi lo stipendio.