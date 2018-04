Roma-Barça 3-0, clamoroso all'Olimpico: Manolas completa la rimonta

Le pagelle del Barcellona - Difesa in bambola, Messi spento

Ter Stegen 6 - Prova a metterci una pezza in uscita sul gol di Dzeko, incolpevole sul 2-0 di De Rossi. Compie un grandissimo intervento sempre sull'attaccante bosniaco e un miracolo su El Shaarawy. Semedo 4.5 - Come tutta la difesa va in difficoltà quando c'è Dzeko dalle sue parti,...