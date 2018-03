Roma-Barça, dalla rete di Emerson alla goleada catalana: i precedenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma e Barcellona non si sono mai incontrate in una fase finale della Champions League. Le due squadre si sono incontrate solo in due doppi confronti nella fase a gironi, con un bilancio in completa parità: una vittoria per parte e due pareggi. Il miglior precedente risale al febbraio del 2002, quando i giallorossi riuscirono ad imporsi all'Olimpico per 3-0 con reti di Emerson, Montella e Tommasi. Il peggiore è anche l'ultimo in ordine di tempo, ovvero il 6-1 subito dal Camp Nou dagli uomini di Rudi Garcia nel novembre del 2015. In quell'occasione, le doppiette di Messi e Suarez e le reti di Piqué e Adriano annichilirono i giallorossi in gol con il solo Dzeko al 90' per la rete della bandiera. Adesso Di Francesco dovrà essere prepararsi per provare a scrivere un'altra grande pagina di storia, inedita, nella fase finale. Il pronostico è tutto in favore dei catalani, ma gli stessi pronostici servono anche per essere sovvertiti.

Di seguito tutti i precedenti tra le due squadre:

Fase a gironi di UEFA Champions League 2001/2002

Barcellona-Roma: 1-1

Roma-Barcellona: 3-0

Fase a gironi di UEFA Champions League 2015/2016

Roma-Barcellona: 1-1

Barcellona-Roma: 6-1