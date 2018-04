Roma-Barcellona 1-0, al 45' Dzeko tiene vivo il sogno di rimonta

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

© foto di www.imagephotoagency.it

Un primo tempo gagliardo e l'1-0 maturato nei primi 45' lasciano la porta aperta al miracolo richiesto da Di Francesco alla vigilia di Roma-Barcellona. E' Edin Dzeko, col suo sesto gol in Champions League, a raccogliere un bellissimo lancio di De Rossi e depositare la palla in fondo al sacco al 6'. I giallorossi sono andati vicini al raddoppio in più di un'occasione, con Schick e Dzeko assoluti protagonisti dell'area blaugrana. La Roma meriterebbe ampiamente il doppio vantaggio ma il Barça, in qualche modo, è riuscita a non subire l'onda giallorossa che più volte ha messo in crisi Piqué e compagni. Ancora 45' minuti di tempo per tentare l'impossibile, la Roma ci crede, l'Olimpico pure.