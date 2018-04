Roma-Barcellona 1-0, Schick si mangia le mani ma la sfida è apertissima

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma non interrompe il sogno di rimontare il pesantissimo 4-1 subito al Camp Nou nei quarti di finale di Champions. Il gol di Dzeko tiene vive le speranze, ma sono gli stessi giallorossi a mangiarsi le mani per almeno tre occasioni fallite in malomodo dagli attaccanti di Di Francesco. Patrik Schick sta facendo di tutto per dimostrare il proprio valore ma, pur giocando una partita di altissimo livello, ha fallito due occasioni clamorose che avrebbero permesso al club romanista di mettere ancora più pressione al Barça di uno spento Leo Messi. Prima un colpo di testa spedito fuori da pochi metri e poi una zampata fallita a tu per tu con Ter Stegen, rischiano di essere gli errori fatali nel computo dei secondi 90 minuti di questa lunga sfida europea. Anche lo stesso Dzeko in paio di situazioni pericolose non ha preso la decisione giusta, fallendo a pochi passi dalla porta dei catalani, ma se il buongiorno si vede dalla prima frazione, ecco che la ripresa può ancora regalare tante emozioni e, chissà, un sogno unico per la storia della società capitolina.