Roma-Barcellona 3-0, la partita perfetta: San Kostas ha fatto il miracolo

Il miracolo è riuscito, San Kostas da Naxos si è travestito da Ethan Hunt e ha clamorosamente portato la Roma a una storica semifinale di Champions. Un pezzo di storia del calcio costruito e portato a termine da Di Francesco e i suoi uomini, autori di un qualcosa che somiglia tanto alla vittoria del Leicester di Ranieri, al Liverpool contro il Milan e allo stesso Barça nel doppio confronto con il PSG nella passata edizione della Champions. Un sogno diventato realtà, un colpo al cuore che porta l'Italia alle semifinali, ribaltando in una sola botta il 4-1 che avevamo tanto pianto all'andata.

La partita si mette subito sul binario che la Roma aveva preparato alla vigilia. Il lancio De Rossi di per Dzeko è un arcobaleno che cade sui piedi esperti e affamati del solito bosniaco, quanto mai decisivo in questo percorso Champions dei giallorossi. Dopo un avvio che aveva visto prevalere il Barça, con il primo tiro portato a termine da Sergi Roberto bloccato a terra da Alisson, sono proprio gli uomini di Di Francesco a infiammare l'Olimpico con il gol del vantaggio al 6'. Una perla di Dzeko che spalla a spalla con Umtiti resiste alla carica prima di battere Ter Stegen da pochi metri. Il numero 9 giallorosso entra nella storia del club superando il record di Pruzzo: 6 reti in una sole edizione contro i 5 del 'Bomber' nella stagione 1983-1984.

La Roma è gagliarda e merita il vantaggio mantenendo basso il Barcellona e annullando le ripartenze di Rakitic e Messi. In due occasioni potrebbe addirittura trovare il raddoppio, ma prima Schick e poi Nainggolan non riescono a trovare la porta di Ter Stegen. I catalani sembrano anestetizzati, tanto che nessuna delle consuete trame centrali nei primi venti minuti mettono in apprensione i padroni di casa. Al 22' Schick potrebbe cambiare il volto della partita, ma il suo colpo di testa da posizione perfetta termina clamorosamente a lato. Lo stadio apprezza comunque il suo impegno e lo applaude, ma l'occasione mancata è colossale.

Passano i minuti ma non cambia la caparbietà e la determinazione giallorossa. Il Barcellona è in difficoltà, ma la Roma non sfrutta almeno altre due palle gol nitide capitate sui piedi di Schick prima e di Dzeko poi. Gli avanti di Di Francesco ci provano di testa e di piede, ma prima Piqué sul ceco e poi Ter Stegen sul bosniaco, rendono vani i tentativi romanisti.

Il primo tempo termina con parecchi rimpianti e un po' di nervosismo da parte della Roma. La squadra di Di Francesco ha finito la prima frazione in riserva d'ossigeno e in più di un'occasione ha permesso a un Barcellona alle corde di perdere il tempo necessario per arrivare al fischio dell'arbitro francese Turpin.

La Roma inizia il secondo tempo come aveva finito il primo. Il Barcellona pare non essere neanche sceso sul terreno di gioco e dopo dieci minuti di predominio giallorosso, ecco che la Roma riesce clamorosamente ad aprire ulteriormente il discorso qualificazione. E' Dzeko che su assist di Nainggolan al 57' si procura un solare calcio di rigore e poi lo fa trasformare a capitan De Rossi per il doppio vantaggio. Nel mezzo alla grande esultanza per il secondo gol del bosniaco, anche le giuste proteste per un rosso a Piquè che l'arbitro decide di trasformare in un clamoroso giallo. Se prima la voce dell'Olimpico era impressionante, da ora in poi si trasforma in un coro continuo e assordante.

I dieci minuti successivi passano con il Barça che perde tempo, quasi intimorita dalla incredibile determinazione della Roma. I giallorossi devono riprende fiato ma è evidente come adesso l'ago della bilancia sia molto più in parità rispetto al fischio d'inizio. La prestazione degli uomini di Di Francesco è maiuscola, l'unica pecca è il nervosismo che per il momento però non risulta determinante ai fini della caccia alla rimonta. Al 68' è Nainggolan che potrebbe segnare il terzo gol, ma il suo tiro su lancio bellissimo di Strootman, non prende forza e termina senza problemi tra le braccia di Ter Stegen. Neanche due minuti più tardi è De Rossi che su cross dalla sinistra sfiora il palo alla destra del portiere catalano facendo saltare le coronarie ai 70 mila presenti all'Olimpico.

Ed ecco che Manolas si trasforma nell'angelo giallorosso. Un tuffo che rimarrà nella storia della Roma, un gol, arrivato all'82', che ha regalato un sogno incredibile ai tifosi romanisti. Non ci sono parole per raccontare l'euforia di un popolo stipato interamente all'interno dell'Olimpico. Un urlo infinito e bellissimo, che è arrivato fino al Cupolone, per suonare le campane di San Pietro. La Roma è in semifinale di Champions e in tanti, ancora, non ci credono.