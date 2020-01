La Roma ha raggiunto l'accordo con il Barcellona per Carles Perez. Come riporta Sky Sport, l'operazione tra i due club si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto a condizioni piuttosto facili. La cifra complessiva si aggira intorno ai 12-13 milioni di euro. Adesso, il club giallorosso deve incontrarsi con l’agente per finalizzare l’accordo economico e chiudere definitivamente l’operazione. Sarà dunque Perez il sostituto di Zaniolo fino al termine della stagione.