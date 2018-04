Roma-Barcellona, Under l'apriscatole contro l'equilibrio di Valverde

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlare di Roma-Barcellona è come citare uno dei tanti film con Tom Cruise sotto il nome di Mission impossible. Non solo per i gol di vantaggio e neanche per la assoluta qualità della rosa blaugrana, ma anche e soprattutto per la mentalità che il tecnico Valverde ha trasferito nella testa dei propri giocatori. Questo Barcellona non è neanche il lontano parente di quello che ha subito 4 gol dal PSG e 3 dalla Juventus nel corso della passata edizione della Champions. La parola chiave non è più 'spettacolo' ma 'equilibrio' e le sole tre reti subite in questa edizione della competizione europea, sono il motivo per rendere complicatissima anche solo l'idea di riuscire a ribaltare il 4-1 dell'andata.

Di Francesco si affiderà ai migliori senza pensare al derby. Contrariamente da quanto fatto in alcune occasioni da Sarri, il campionato verrà solo dopo il fischio finale dell'Olimpico, perché la sfida di domani non rappresenta solo il sogno di compiere un miracolo sportivo ma anche il riscatto rispetto ai valori visti in campo al Camp Nou. Il tecnico giallorosso vuole dimostrare che la presenza della Roma ai quarti di finale non è stata casuale e proprio per questo ha messo al bando la parola derby almeno fino alla giornata di domani.

Il grande dubbio di formazione riguarda l'attacco. Under si è allenato regolarmente e, come confermato dall'allenatore, sta bene. Per questo e per il probabile bisogno di avere almeno un giocatore capace di ribaltare il fronte con velocità e tecnica, sarà proprio il turco a partire dall'inizio. Con buona pace di Schick che partirà di nuovo dalla panchina. A completare il quadro ci sarà Dzeko, apparso sereno e concentrato nella rifinitura di ieri, ed El Shaarawy. A centrocampo, dopo il turn over visto contro la Fiorentina, tornerà in campo De Rossi insieme a Strootman e Nainggolan, caricato a dovere in conferenza stampa dallo stesso Di Francesco. In difesa, Florenzi tornerà ad agire sull'esterno destro al posto di Bruno Peres, Kolarov a sinistra e Fazio insieme a Manolas difenderanno centralmente la porta di Alisson.

Buttare il cuore oltre l'ostacolo. Di Francesco l'ha spiegato bene ai propri giocatori: inutile difendere se non si è capaci di segnare. E' mancato proprio questo nella gara d'andata, un po' di coraggio per mettere in crisi i pochi punti deboli avversari. Valverde si aspetta una Roma arrembante, e se l'aspettano anche i 70 mila tifosi che siederanno sugli spalti. Nel calcio niente è impossibile, nemmeno questa missione che i giallorossi proveranno a completare questa sera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3) - Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Piqué, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets (Paulinho), Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez.