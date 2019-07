Roma, Barella e il fair play finanziario allontanano Dzeko dall'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il raggiungimento dell'obiettivo plusvalenze per la Roma, comporta un nuovo allontanamento con l'Inter nella potenziale trattativa per Edin Dzeko. I giallorossi chiedono 20 milioni di euro contro la proposta da 10 milioni presentata da Marotta e Ausilio ritenuta troppo bassa. Visto l'inserimento romanista nell'affare Barella, l'Inter è pronta anche ad attendere sei mesi per far firmare il bosniaco a parametro zero. E' il gioco delle parti che non sembra destinato a chiudersi a breve. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.