Il Napoli lo cerca ma, a prescindere dall'interesse azzurro, Kostas Manolas saluterà a breve la Roma. La Gazzetta dello Sport ricorda come la clausola rescissoria da 36 milioni di euro del difensore greco sia in scadenza il 20 agosto, per questo il club capitolino corre ai ripari ed è già sulle tracce di Marc Bartra.

Il Betis può trattare. L'ex difensore del Barcellona ha una clausola rescissoria alta, ma il club andaluso potrebbe mettersi a tavolino per 20-25 milioni. Tra l'altro Roma e Betis potrebbero intavolare una maxi-trattativa, perché le dirigenze stanno già parlando da tempo del portiere Pau Lopez e di quel famoso 50% che i giallorossi hanno sull’eventuale cessione futuro di Antonio Sanabria ed a cui potrebbero anche decidere di rinunciare.