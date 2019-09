Roma-Basaksehir, i voti ai tecnici: la filosofia di Fonseca fa la differenza

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Nella sfida a distanza tra allenatori non c'è partita tra Fonseca e Buruk nella prima notte del Gruppo J di Europa League. Il tecnico della Roma porta a casa un primo importante poker che permette ai giallorossi di dare continuità ai risultati ottenuti in Serie A e di pareggiare i conti col Wolfsberger che ha ottenuto una vittoria sorprendente nell'altra gara contro il Borussia Monchengladbach.

Fonseca 7,5 - Schiera una formazione con qualche giocatore all'esordio dal 1' e concede fiducia anche a Pastore per provare a recuperarlo in vista del proseguio del campionato. La mossa Spinazzola basso a destra è decisiva anche nel rendimento di Zaniolo alto sulla stessa fascia. La sua idea di calcio viene interpretata con abnegazione dai propri giocatori ed è la prima vera grande vittoria per un allenatore che si affaccia per la prima volta in Italia e soprattutto in una piazza esigente come quella romanista.

Buruk 5 - Sfortunato al termine del primo tempo a subire il gol dello svantaggio con un'autorete clamorosa. Nella prima frazione la sua squadra è corta e difende con grande attitudine, ma contro questa Roma non basta. Manda in campo Arda Turan dal primo minuto e l'ex Barcellona lo tradisce. Nella ripresa non cambia niente e si fa impallinare senza appello dagli avversari. Per l'Europa serve una marcia in più che stasera è parsa più una retro.