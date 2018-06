Roma, Baselli e Barreca nel mirino di Monchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a tenere banco l'asse di mercato tra la Roma e il Torino. Per rinforzare il proprio organico, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Daniele Baselli e Antonio Barreca. Il primo è valutato dal presidente granata Cairo circa 20 milioni di euro, cifra che a Trigoria non si intende sborsare; il secondo, invece, è rimasto un pallino sin dalla scorsa stagione, annata in cui giallorossi fecero pervenire nella sede del club piemontese un'offerta da 14 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.