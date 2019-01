© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma ha bisogno di rinforzi, per ammissione dello stesso Di Francesco: Batshuayi - sottolinea il Corriere della Sera - è il nome per l’attacco, ma all'interno della società sta crescendo il partito di chi vorrebbe andare avanti con Schick, mentre per il centrocampo tra il bolognese Pulgar e Samassekou del Salisburgo cresce la candidatura di Leandro Dendocker, in prestito con diritto di riscatto al Wolverhampton.